Tiro con l’arco | Scarzella | “Al lavoro per Parigi”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) La marcia delconazzurro procede spedita verso il 2024. Mauro Nespoli, Cinzia Noziglia, Chiara Rebagliati, Elisabetta Minjo ed Enza Petrilli hanno ricevuto gli ‘Oscar’ 2022 dalle mani del presidente della Fitarco, Mario. “Mauro Nespoli si è di nuovo qualificato per la finale di Coppa del mondo; Cinzia Noziglia ha vinto tutto quello che c’era da vincere connudo e Chiara Rebagliati ha vinto nel ricurvo i World Games e un titolo mondiale field. Per il mondo paralimpico dico grazie a due ragazze: Elisabetta Mijno, che ha fatto parte anche della nazionale olimpica, ed Enza Petrilli che ha vinto tre titoli mondiali in una sola tornata”, le parole del dirigente piemontese in un’intervista all’Italpress. Ora l’anno delle qualificazioni, “per me l’anno più difficile” le parole di ...