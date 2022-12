Terzo Polo | Renzi | ' alleati con Calenda anche se vorrei staccargli twitter ogni tanto'

'Ci siamo incontrati oggi con Renzi e abbiamo chiuso l'accordo. A breve faremo una cosa insieme. Ringrazio Renzi per il passo di lato, io sarò il leader di questa federazione. Per ora tutto bene'. ...Nelle proposte del M5s si va dallo stop all'innalzamento del tetto al contante a un pacchetto di interventi per ripristinare il Reddito di cittadinanza, mentre ilvuole finanziare una ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Tutti scommettevano sul fatto che io e Calenda avremmo litigato subito e invece... Certo, pur essendo alleati, qualche volta glielo staccherei twitter". Così Matteo Renzi a ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il passaggio delle europee sarà un momento delicato per il governo Meloni. Una lista centrale con Calenda che avrà Macron come punto di riferimento e sarà più forte alle eu ...