(Di martedì 6 dicembre 2022) “I valori dell’Unione Europea sono inscritti nell’articolo 2 del trattato, e – insieme con la Carta dei diritti fondamentali – ne costituiscono la vertebratura “costituzionale”. Ebbene, credo che dovremmo essere maggiormente consapevoli di ciò che di importante abbiamo raggiunto come Unione, ma nel contempo credo anche che dovremmo anche trasmettere questi valori ai nostri interlocutori internazionali con maggiore consapevolezza e assertività, esponendoci per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell’essere umano. Promuovere i valori europei significa – per me, oggi – anche dare un sostegno forte alleiane nelle loro fondamentali rivendicazioni di libertà dai gravissimi condizionamenti che stanno subendo nel loro paese: dobbiamo manifestare loro una nostra vicinanza, e fargli sentire *il peso politico dell’Unione Europea* e dei ...

BergamoNews.it

...circa 450 milioni di persone vivano una condizione di disabilità mentale o neurologica e due... Un'attualità terrificante - ": morire per un calcio" Si chiama Fahimet Karimi è una giovane ...Con sei mesi di lavoro chiudemmo, centrando la qualificazione in Champions League. L'anno ... Prima del Sud Sudan, ha anche allenato in. 'Allo Shahr Khodrou Khorasan di Mashhad , un'... Terzi: “Iran, ancora violenza sulle donne e manifestanti. Quando la fine della teocrazia islamista” L'utente si impegna a conservare il proprio nome Utente e la propria password e di non permetterne a terzi l'utilizzo. L'utente si impegna a non effettuare più di una registrazione e a non registrare ...Durante le proteste in Iran sono state sparate, tra le altre, anche cartucce della fabbrica italo-francese Cheddite, nonostante le sanzioni ...