Ternana | Andreazzoli | “Sono al posto giusto | ho la stessa ambizione del club”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Ho accettato laperché ho avuto la sensazione che questo fosse ile ho ladella società e cioè di fare il massimo fin da subito“. Si presenta il nuovo allenatore dei rossoverdi, Aurelio, stamani in conferenza stampa. “Vogliamo ottenere il massimo il più presto possibile, quanto presto sarà il tempo e il campo a stabilirlo”, ha aggiunto. “Qui – ha detto ancora il tecnico – cile ambizioni e la voglia di progettare e da parte mia c’è anche la curiosità della professione e cioè di mettermi in gioco per verificare secapace di ripetere quello che ho già fatto”. Poi sulla squadra: “I ragazzi – ha osservato – hanno dato, come sempre hanno fatto, la loro massima disponibilità. Credo che ci siano ...

