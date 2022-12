Tennis | l’8 dicembre comincia la Diriyah Tennis Cup 2022 Partecipanti | montepremi | format del torneo

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) La stagionetica è quasi volta al termine, ma c’è ancora spazio per alcuni tornei di esibizione che servono soprattutto a valutare lo stato di forma in vista dell’ormai imminente 2023, che partirà come di consueto dall’Australia. Da giovedì 8a sabato 10si disputerà in Arabia Saudita laCup, dotato di un ricchissimoda 3 milioni di dollari. Ai nastri di partenza ci sarà anche Matteo Berrettini, che torna in campo dopo la sconfitta nel doppio della semifinale di Coppa Davis contro il Canada: “Non sono mai stato in Arabia Saudita. Sarà undifficile, il livello deiè da Slam. Credo che un evento del genere sia perfetto per capire ...