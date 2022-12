Tennis | Becker libero settimana prossima | verrà estradato in Germania

(Di martedì 6 dicembre 2022) Borissi appresta a tornare un uomo: il 54enne ex campione di Wimbledon è detenuto nel penitenziario di Huntercombe, nell’Oxfordshire, dallo scorso aprile con l’accusa di bancarotta fraudolenta, ma la sua situazione cambierà molto presto. Come scrive il Daily Mirror, lain, e da quel punto, di fatto, dovrebbe tornare un uomo. La pena iniziale prevedeva 15 mesi di reclusione, ma verrebbe sfruttato un diffuso sconto di pena di fast-track, che, al rispetto di altre condizioni, prevede appunto l’estradizione nel Paese d’origine. Infatti, pur risiedendo nel Regno Unito dal 2012, non ne ha mai preso la cittadinanza. Quindi, una volta tornato in ...

Agenzia ANSA

... da John McEnroe e Boris, da Roger Federer a Novak Djokovic, da Steffi Graf a Martina Hingis. ha sempre goduto di un posto speciale nel cuore degli appassionati die sono sicuro che gli ......scapestrato nel fantastico 'flipper' del. E poi ancora, Venus e Serena Williams, le sorelle ruggenti dal dritto fulmineo (e, neanche a dirlo, dal rovescio a due mani). Bum bum, il ... Tennis:Becker estradato in Germania,libero da settimana prossima - Tennis Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Boris Becker könnte Weihnachten in Freiheit erleben. Eine Abschiebung nach Deutschland steht offenbar kurz bevor. In seiner Heimat wäre er ein freier Mann.