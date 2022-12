Tennis | Australian Open | 10 azzurri in tabellone

(Di martedì 6 dicembre 2022) Melbourne, 6 dic. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le entry list deglid'Australia 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. In campo maschile non ci sono sorprese: il numero 1 è Carlos Alcaraz, Novak Djokovic è confermato e l'unico assente tra i Top 100 è il francese Gael Monfils, numero 52 del mondo. L'ultimo ammesso è il portoghese Nuno Borges, numero 99, perché ci sono sei giocatori che godono ancora del Protected Ranking (causa assenze dal circuito per infortuni) e ne hanno approfittato. Parliamo di Hugo Dellien (n.119), Stan Wawrinka (n.149), Lloyd Harris n.239), Kyle Edmund 8n.583), Guido Pella (senza ranking) e Jeremy Chardy (senza ranking), oggi molto indietro ma con posizioni nella top 100 quando furono vittime di infortuni che li obbligarono a fermarsi. Tra i 99 del main draw ci sono già 5 italiani. A guidare il gruppetto Jannik ...

