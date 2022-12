Telefonata anonima annuncia bomba | evacuata stazione Circumvesuviana

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnala presenza di unae servizio ferroviario interrotto. È la situazione che si è verificata alla fermata di Napoli Porta Nolana della Circumvesuviama. A confermarlo è il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio: ”In maniera precauzionale – afferma – è stata fatta sgomberare lae ovviamente sono state sospese tutte le partenze. Da quanto si apprende, alla fermata è già presente la polizia mentre sono in arrivo gli artificieri con un cane per provare ad individuare la presenza di eventuali ordigni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Metropolisweb

Unaannuncia la presenza di una bomba: stazione evacuata e servizio ferroviario interrotto. È la situazione che si è verificata alla fermata di Napoli Porta Nolana della Circumvesuviama.... mi ha detto che di sicuro c'era qualcosa di grosso e dopo la suatemeva di essere ... L'avvocato invitò Forte a chiamare Donata in formama lui lo fece dal suo cellulare. In una ... Telefonata anonima annuncia bomba, evacuata stazione Circum Una telefonata anonima ha scatenato una vasta operazione di polizia ad Alexanderplatz, per proteggere il mercatino di Natale.