Tastiera Roccat Vulcan II MAX Recensione | un trionfo di dual LED

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022)II MAXLaII MAX oggetto di questaè un prodotto fatto e finito: un pacchetto per gamer che non devono chiedere mai, possibilmente che posseggano occhiali scuri abbastanza spessi. Infatti, con due led per ogni tasto pronti a illuminare la vostra scrivania, laII MAX è ufficialmente diventata il primo hardware da gaming in mio possesso che mi consente anche di leggere e scrivere senza usare la lampada da tavolo. In parte scherzo, in parte no. In assoluto, tornando seri, laII MAX è di sicuro unameccanica di grande spessore (non in senso fisico, è sottilissima), con un price point elevato ma una qualità generale altrettanto alta. Ha i ...