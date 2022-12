(Di martedì 6 dicembre 2022) Nell’ambito del suo programma promozionale, l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, ha partecipato con gli, Noor Design e Bread and Butter,. Si trattava di due brand del nostro Paese che hanno già qui una loro presenza strutturata attraverso boutique a Dar es Salaam e Zanzibar. Le collezioni italiane sono state accolte come il vero valore aggiunto della. L’evento, che si è tenuto a Dar es Salaam dal 2 al 4 dicembre scorsi, è il secondo più importante in Africa. Erano presenti 50da tutto il mondo. A margine della, è stata effettuata una presentazione dei macchinariper la ...

Il Denaro

Erano presenti 50da tutto il mondo. A margine della Swahili fashion week, è stata ... ha sottolineato che, considerando che il 70% della popolazione dellaha un'età compresa tra i 12 ...... dove lui è cresciuto, da Kenya e, ndr ). Abbiamo incluso persone che lavorano in Senegal, ... in questa stagione, stiate puntando su nomi giovani: è il caso dei nuovidi Missoni, Etro,... Tanzania, stilisti italiani alla Swahili fashion week. L'ambasciatore Lombardi: Moda, mercato in crescita - Ildenaro.it Nell’ambito del suo programma promozionale, l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, ha partecipato con gli stilisti italiani, Noor Design e Bread and Butter, alla Swahili fashion week. Si trattava di d ...Roma, 6 dic. (askanews) - Nell'ambito del suo programma promozionale, l'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, ha partecipato con gli stilisti italiani, Noor Design e Bread and Butter, alla Swahili fash ...