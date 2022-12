(Di martedì 6 dicembre 2022) La stagione internazionale delgiunge al suo ultimo atto per il, con leche si terranno a Riyadh dall’8 al 10 dicembre. In Arabia Saudita saranno presenti i migliori 32 di ogni singolo ranking olimpico, tanto al maschile (4 categorie) quanto al femminile (4 categorie), in una rassegna importantissima per fornire ulteriori punti nelle graduatorie a cinque cerchi che portano verso Parigi 2024. L’Italia, dal canto suo, potrà schierare tre atleti: il fresco campione del mondo dei -58 kg Vito, un Simone(-80 kg) a caccia di riscatto dopo l’avventura iridata, che però in stagione ha dimostrato di essere indubbiamente fra i più forti del settore, e infine il capitano della nazionale azzurra Roberto Botta (+80 kg), pronto a ...

OA Sport

La più grande competizione organizzata dalla Worldriprende dopo lo stop forzato, a causa ... Tra di loro gli otto atleti azzurridal direttore tecnico Claudio Nolano determinati a ...- 80 kg: Simone Alessio (2000): eccola l'altra carta pesante per l'Italia ai Mondiali 2022 di. Il calabrese, dopo essere stato eliminato nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, ha ... Taekwondo, i convocati dell'Italia per le Grand Prix Final 2022: spiccano Dell'Aquila e Alessio Dieci anni di storia per la Lanterna Taekwondo del maestro Fabrizio Terrile, attiva nella palestra sotto la Chiesa di Boccadasse, e il 2022 è l’anno dei record. Freschissimo il bronzo europeo della ca ...Lorenzo Falvo si sta preparando proprio in queste ore per partire per Malta e rappresentare per la prima volta, oltreché Bollate, la Nazionale Italiana ai Campionati Europei cadetti di taekwondo. La p ...