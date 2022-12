Suslov | l' agente | Hamsik lo ha consigliato al Napoli?Lavoriamo per il bene di Tomas | ma ora non commentiamo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oliver Skutil,di,centrocampista slovacco del Groningen,ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24,ecco le sue parole : " Se è vero cheabbiaal Napoli di prendere? Preferiamo non commentare questa indiscrezione uscita sulla stampa italiana. Posso soltanto dire che lavoriamo per fare sempre il meglio per il nostro assistito. Sia noi chesiamo esclusivamente concentrati nel fare una seconda parte di stagione molto importante con la maglia del Groningen".

Fantacalcio ®

Napoli: l'a CalcioNapoli24 Ecco le parole rilasciate in esclusiva da Oliver Skutil,di Tomas, ai nostri ...Napoli: l'a CalcioNapoli24 Ecco le parole rilasciate in esclusiva da Oliver Skutil,di Tomas, ai nostri ... Hamsik consiglia Suslov al Napoli, l'agente: "No comment" Tra il Napoli e Marek Hamsik esiste un legame quasi indissolubile. Il centrocampista slovacco ha incontrato i suoi vecchi compagni di spogliatoio durante la tournée in Turchia. Proprio qualche giorno ...Nei giorni scorsi Marek Hamsik ha fatto visita al Napoli che si sta allenando in Turchia. Lo slovacco si è anche fermato per pranzare con quella che è stata la sua società per tantissimi anni. Un inco ...