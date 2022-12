Supercoppa Italiana | info prezzi di Milan-Inter

(Di martedì 6 dicembre 2022) Idei biglietti della, che si giocherà il 18 gennaio a Riyadh in Arabia Saudita e vedrà affrontarsiSi avvicina latrain programma a Riyadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 (ora locale). Sela Sport, partner per l’organizzazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, metterà in vendita dal 7 dicembre 2022 i biglietti. Tabella deiCategoria 1:113 euro Categoria 2: 95 euroCategoria 2 up: 82 euroCategoria 3 Nord: 30 euro Categoria 3 Sud: 30 euroSilver: 759 euroGold: 1265 euro LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

