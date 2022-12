Superbonus | maxi accordo per le ristrutturazioni | Intesa cede 1 | 3 miliardi di crediti e libera spazi per gli acquisti

Il Sole 24 ORE

...è rendere di nuovo disponibile capienza fiscale per far ripartire il mercato delle cessioni...hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e al...leggi anchee cessione del credito, tutte le novità ufficiali con il dl Aiuti quater in ... leggi anche Sismabonus:detrazione prorogata al 31 dicembre 2022 Bonus trasporti Il bonus ... Superbonus, maxi accordo per le ristrutturazioni edilizie: Intesa cede 1,3 miliardi di crediti e ... Accordo record tra l’istituto di credito e Ludoil Energy: l’obiettivo è rendere di nuovo disponibile capienza fiscale per far ripartire il mercato delle cessioni ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...