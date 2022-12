Super Ramos | il Portogallo travolge la Svizzera senza Ronaldo

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) "Who needs?". Lo slogan diventato celebre in casa Real Madrid dopo l'addio di Cristiano rischia di prender piede anche nella terra natìa di CR7. Ilinfatti spazza via lae vola ai quarti di finale del Mondiale trascinato dalla tripletta di Gonçalo, fino a qualche ora fa attaccante di scorta ora destinato inevitabilmente a diventare il centravanti titolare fino alla fine del torneo. Nel 6-1 della squadra di Fernando Santos c'è lo zampino di tutti eccetto l'(ex?) extraterrestre di Madeira, escluso - non del tutto a sorpresa - dall'undici titolare dopo le scenata al momento del cambio durante la partita persa con la Corea del Sud. Una decisione forte del ct che tuttavia ha pagato portando gol a grappoli e una prestazione corale sontuosa. Per il, che ai ...