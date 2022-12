Successi per ACI Salerno al 16° Trofeo Natale Nappi in ricordo di Vito Sacco

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiAnche nel week-end appena conclusosi l’Automobile Clubha raccolto grandi soddisfazioni grazie alle prestazioni dei piloti in gara al 16°., organizzato dalla Scuderia Vesuvio con il patrocinio anche dell’ACI. Presso il Circuito del Sele di Battipaglia in provincia dii driver “salernitani” si sono distinti nelle diverse categorie in cui si sono sfidati nel fine-settimana dal 3 al 4 dicembre, con un pensiero rivolto quest’anno al compiantogià Presidente dell’ACI. Nel classico appuntamento di fine stagione della gara di velocità presso il Mini-Autodromo campano ottimi risultati esaltano l’Ente di Via Vicinanza. Nella categoria Ford RS Cup 1 ottiene ...

Corriere dello Sport

E considera che questi mesi 'saranno fondamentalil'Ucrainac ondurre una tattica di manovra che gli consentirà di mettere a segno altrioperativi ' . Una delle ragioni del vantaggio ...I media in tutti questi anni l'hanno massacratala sua forma fisica che non era più quella di un tempo. L'attrice, infatti, ha sfogato negli annial divorzio tutte le sue frustrazioni ... Successi per Modena, Piacenza e Verona Affittare un monolocale per una persona o una stanza in un appartamento condiviso è uno dei dilemmi affrontati da molte persone senza un partner. Le differenze economiche tra le due soluzioni possono ...Durante le sfilate il pubblico in sala ha potuto ammirare in anteprima le proposte di Gloria Lab ( Gloria Micucci), Cantastorie (Sabrina Giusepponi), Cartechini Gioielli, Tassetti parrucchiere (Stefan ...