Stretta antidroga a Roma | altre 11 persone in arresto | le operazioni quartiere per quartiere FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ancora arresti per droga a. Dopo gli arresti operati dalla Polizia nel weekend ulteriori undici malviventi sono finiti in manette nella Capitale a seguito di mirati controlli messi in campo stavolta da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di(coordinati dalla Procura della Repubblica di). Ecco tutte leportate a termineper. San Basilio A San Basilio, nella nota “piazza” di spaccio di via Corinaldo, i Carabinieri della StazioneSan Basilio hanno arrestato una donna 39enne un uomo di 46 anni, entrambini e con precedenti. L’uomo, risultato percettore di reddito di cittadinanza, è stato notato dai militari in strada aggirarsi con fare sospetto in compagnia ...