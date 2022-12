Streptococco A | 9 bambini morti in Gran Bretagna L' Agenzia per la Salute | ' Possibili terapie antibiotiche nelle scuole'

Un problema che ha portato anche il ministro dell'istruzione Nick Gibb a dichiarare che potrebbero essere somministrati antibiotici aiaffetti daA per fermare l'infezione. Nove ...La diffusione del batterio ha portato oggi il ministro delle scuole Nick Gibb a dichiarare a Sky News che potrebbero essere somministrati antibiotici aiaffetti daA per fermare ...È allarme in Gran Bretagna per i casi di Streptococco. Oggi è salito a nove il numero delle vittime, tutti bambini, morti dopo aver contratto l'infezione in una forma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...