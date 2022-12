Stefano De Martino svela un segreto su Maria De Filippi | «Mi ha segnato»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da Amici 9 alla conduzione delle prime serate sulla Rai:Dedi strada ne ha fatta tanta. Il talent della Del'aveva consacrato come ballerino professionista grazie al suo talento dopo aver calcato i teatri di tutto il mondo grazie alla borsa lavoro con la prestigiosa compagnia Complexion. Il compagno di Belen ha deciso di stravolgere la sua carriera e diventare un vero e proprio conduttore. Nelle vesti di padrone di casa ha dimostrato di saperci fare e così ecco che sono arrivati i successi di Made in Sud, condotto in piena pandemia, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella, per non parlare di Tim Summer Hits e la conduzione del Festival di Castrocaro all'inizio della sua avventura sul secondo canale della Tv di Stato. Al conduttore va l'applauso di un pubblico trasversale che apprezza la sua spontaneità e ...