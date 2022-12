Stazioni segrete di polizia cinese in 11 città d’Italia | l’incredibile accordo firmato dai governi Pd

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ci sono in Italia 11dinon ufficiali del governoche svolgerebbero attività di ricerca e repressione di cittadini e dissidenti all’estero. La denuncia arriva da Safeguard Defenders, una Ong spagnola che si occupa di diritti umani nei paesi asiatici. Il numero di centrali identificate è a oltre 100, in almeno 53 Paesi sparsi nel mondo. L’Italia vanta il poco invidiabile record di nazione che ne ha più di tutte, con undici diversedisparse tra Milano, Roma, Venezia, Verona, Bolzano, Firenze, Prato (dove è presente una vasta comunità) e unasiciliana non meglio specificata. Quella di Prato sarebbe stata identificata dai giornalisti di Repubblica in un’associazione culturale che ha chiuso i battenti appena è uscita ...