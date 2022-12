Sputano alla ragazza perché ha i capelli rossi – l’aspetto che ha oggi mette ansia ai bulli

Leggi su it.newsner

(Di martedì 6 dicembre 2022) Jessica Gagen ha ricevuto insulti da parte dei suoi compagni di classe durante tutta la sua infanzia. È stata vittima dismo per i suoi bellissimie ogni giorno le dicevano che era brutta. L’hanno picchiata e perfino bruciata. La scuola per lei è stato un vero inferno. Ora, molti anni dopo, si è presa la sua incredibile rivincita che è fonte d’ispirazione per tantissime persone in tutto il mondo. Di recente è stata incoronata Miss Inghilterra ed ha vinto l’intera gara con la sua bellissima voluttuosità. Ilsmo non è mai giusto. Non ci sono scuse che giustifichino la cattiveria verso un’altra persona. Tutti meritiamo di essere trattati con affetto e calore, non con odio. Ma purtroppo di tanto in tanto sentiamo parlare del fatto che ilsmo esista ancora e ...