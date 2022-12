Sport in tv oggi | martedì 6 dicembre 2022 | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Una nuova giornataiva è appena iniziata. Loin tv, regalerà pochi ma importanti appuntamenti a tutti gli appassionati che potranno assistere ai vari eventi comodamente seduti sul proprio divano. Ancora sotto ai riflettori i Mondiali in Qatar con gli ultimi due ottavi di finali in campo, mentre in EuroCup basket scende in campo Venezia e nella Champions League di volley largo a Novara.in tv: ecco tutto quello che c’è da sapere 1.00 Basket, NBA: Orlando Magic-Milwaukee Bucks –tv su SkyUno, live streaming su Sky Go e Now 1.00 Basket, NBA: Charlotte ...