Sport a Sant’Arpino | Di Santillo Volt Italia | “Necessarie risposte concrete”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi sorprende constatare che il consigliere comunale preposto allonon si sia esposto sulla tematica. Quali sono le intenzioni?“. È chiara la domanda del responsabile della sede die coordinatore della provincia di Caserta di “”, Aniello Di, nei confronti del consigliere preposto alloed il suo attivismo per l’ambitoivo. “Lodovrebbe essere oggetto di crescita programmatica e fulcro di formazione culturale – dichiara Di–. In un periodo come questo, di forte ripresa dalla pandemia, è fondamentale promuoverlo, non solo per la salute fisica, ma anche mentale di tutti i cittadini. Dal mio canto, farò il possibile affinché le istanze legate alla ...