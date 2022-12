Sport | 300 000 eventi l' anno e 7 mln e mezzo di tesserati | il peso dello sport di base in numeri

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Più di 300milaorganizzati nel 2021, traivi e culturali; più di 94mila associazioni e societàive affiliate, 11.600 dirigenti di struttura, il 35% dei quali donna (il doppio rispetto allodi vertice). Il tutto per 97,5 milioni di euro di ricavi nel 2021 e ben 7 milioni e 400mila praticanti. E una mission chiara: farenon solo la leva contro la sedentarietà, ma il volano per coesione, inclusione sociale, educazione, e sostenibilità. Tutto questo rappresentano oggi gli enti di promozioneiva: realtà no profit che reimpiegano tutti i propri proventi nelle attività sociali e che restano tra le realtà più “piagate” dalla ...

Comune di Catania

Dopo il successo dell'edizione 2020, dal 14 al 18 dicembre oltreatleti da 34 team si ...che parteciperanno ai Giochi per tifare gli atleti e supportare l'organizzazione in un clima di...... in diretta a 'Radio Punto Nuovo' nel corso del programma 'Radio Punto NuovoShow'. Andrea ... È stato come viaggiare akm/h contro un muro e non ce n'era bisogno. Alla Juventus in quel periodo ... Sport e inclusione, al via le domande per voucher di 300 euro destinati alle famiglie a basso reddito Dimostrazione concreta di questo impegno sono i circa 300.000 eventi organizzati nel corso del 2021 tra sport (oltre 180.000) e sociale (quasi 120.000) su tutto il territorio nazionale. Un impegno ...Molea (Aics): "Enti di promozione sportiva sono grande leva economica del Paese. Da movimento c'è attenzione verso donne, giovani e anziani" ...