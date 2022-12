Spalletti | «Il Napoli ha la forza per trattenere qualsiasi calciatore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lucianotorna a parlare e si concede alle domande della stampa turca. Il tecnico delsottolinea come sia una grande opportunità questa sosta e racconta il suo punto di vista su Kim ed Elmas, ex giocatori del Fenerbahce, per poi concedersi alle considerazioni sul calcio turco. Sulla sosta “In momenti come questi, squadre come la nostra hanno l’opportunità di lavorare in modo più dettagliato. Non puoi andare sempre forte per tutto il tempo. La pausa offrirà l’opportunità di lavorare sui dettagli. Siamo molto contenti della forma che abbiamo raggiunto. Sarà un grande vantaggio per una squadra come la nostra poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo. Abbiamo iniziato molto bene la stagione. È stato un vantaggio aver fatto le mosse giuste sul mercato, preso in squadra calciatori giovani e di talento. Abbiamo molta ...