SPAL – Palermo | modalità e fasi della prevendita

(Di martedì 6 dicembre 2022) È attiva laper la partita, in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00 e valida per la 17° giornata di Serie BKT 2022-2023. Per questo match è attiva la possibilità di procedere all’acquisto dei tagliandi per i Settori Tribuna Vip, Field Box e Gradinata Gold Hospitality contattando l’ufficio biglietteria del Club all’indirizzo mail biglietteria@ferrara.it. PRELAZIONE ELaosserverà le seguenti: – dalle ore 12:00 di lunedì 5 dicembre alle ore 23:59 di martedì 6 dicembre: vendita riservata ai possessori diCard sia online che presso i punti vendita abilitati; – dalle ore 12:00 di mercoledì 7 dicembre alle ore 15:00 di domenica 11 dicembre: ...

SPAL

Successo anche per il Modena, 3 - 2 allanel lunch match. Vince ila Benevento: rosanero fuori dalla zona playout. Ecco la classifica di Serie B aggiornata SERIE B, I RISULTATI DELLA ......30 Thailandia - Birmania CALCIO - SERIE B 12:30 Cagliari - Perugia 15:00 Ascoli - Genoa 15:00 Benevento - Cittadella 15:00 Como - Reggina 15:0015:00 Südtirol - Ternana 15:00 Venezia - ... Palermo, modalità e fasi della prevendita | S.P.A.L. - Società Polisportiva Ars et Labor La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...