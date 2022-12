Spagna-Marocco | un altro portiere ‘eroe’ | Yassine Bounou

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Classe 1991, marocchino con passaporto canadese,, detto Bono, si iscrive di diritto alla lista dei portieri ‘eroi’ dei Mondiali Qatar 2022. Sulle orme di Dominik Likavovic, che ieri ha parato tre rigori nella vittoria della Croazia sul Giappone, ha firmato il risultato storico del suo, approdato per la prima volta ai quarti di finale di una Coppa del mondo, parando due rigori alladi Luis Enrique. Gioca nel Siviglia e, non a caso, è considerato uno dei migliori portieri della Liga. L'articolo proviene da Italia Sera.

Spagnoli eliminati agli ottavi di finale dalla rivelazione di questi Mondiali. Decisivi i tre rigori falliti dai ragazzi di Luis Enrique. Quando si dice il destino. Achraf Hakimi con il suo Marocco affronterà proprio la Spagna negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022. Per il forte difensore rossoverde, ora in forza al… Incredibile all'Education City Stadium di Doha: i Leoni dell'Atlante del Marocco superano la Spagna di Luis Enrique ai calci di rigore e volano ai quarti di finale del mondiale. Primo tempo con pochis ...