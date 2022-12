Sondaggio Agorà | corsa a senso unico per la poltrona del Pd | i risultati

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Una sfida che sembra già decisa in partenza. Ildi Emg per la puntata del 6 dicembre di, il talk show di Rai3 condotto da Monica Giandotti, si concentra sullaper ladi segretario del Pd, con cinque nomi principali presi in considerazione ed un vincitore (quasi) già scritto. Nella rilevazione snocciolata da Fabrizio Masia si evince che il preferito degli elettori dem è Stefano Bonaccini, attualmente governatore della Regione Emilia-Romagna, che conquista il 36% delle preferenze degli intervistati. Nettamente staccata Elly Schlein, che rappresenterebbe la parte più a sinistra del partito, fermandosi però ad un 23% di gradimento, a ben tredici punti di distacco dal principale avversario. Praticamente nessuna speranza per gli altri candidati o possibili tali: l'ex ministra Paola De ...