Sondaggi politici | Fratelli d’Italia ha doppiato il Partito Democratico

(Di martedì 6 dicembre 2022) Che il dado fosse tratto era evidente a tutti ed era solo una questione di settimane affinché tutto ciò si avverasse. Secondo idi oggi,– ilche ha vinto, anzi stravinto, le ultime elezioni in Italia – ha ritoccato il proprio massimo storico arrivando a quota 30,8% e invertendo quella lieve flessione registrata nel corso della settimana precedente. Il, seconda forza dopo il voto del 25 settembre, ha da tempo perso il secondo gradino del podio e anche in questa occasione prosegue nella sua costante perdita di consensi. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/dQRdjFmEqj — SWG (@swg research) December 5, 2022oggi,...

, in questa fase nononstante le scelte improbabili continua l'effetto 'carro del vincitore' nei confronti di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia continua a crescere, Movimento 5 Stelle ...... imprenditori e soggettidi ogni tipo su questi argomenti. In questi primi due anni, ... Vicenza e Brescia ed oltre 1 milione di cittadini lettori; e molti di loro attraversoonline ...L'ultima rilevazione di SWG per il Tg di La7 mostra una nuova crescita del partito di Giorgia Meloni, mentre calano i dem e il MoVimento 5 Stelle ...Fratelli d’Italia continua a crescere, Movimento 5 Stelle e Pd calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 30,8%, ...