Sondaggi elettorali Swg | il centrodestra cresce ancora | il Pd sprofonda al 15 | 4%

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 6 dicembre 2022) Scende la fiducia nel governo, ora è al 44% come quella in Meloni Il Pd sta pagando caro la lentezza nel rinnovamento della leadership. L’aver rimandato al prossimo febbraio, 5 mesi dopo la sconfitta elettorale di settembre, il voto per la scelta del nuovo segretario è probabilmente tra le cause delle pessime performance nei. Come quelli di Swg di questa settimana, che evidenziano come la formazione di Letta continui a perdere consenso, scendendo a livelli di fatto mai toccati in precedenza. Ora è al 15,4%, dopo aver lasciato sul terreno altri 4 decimali in sette giorni. Il 15,4% è esattamente la metà del 30,8% che invece ha raggiunto Fratelli d’Italia, che, guadagnando mezzo punto. A farle compagnia anche la Lega, che aumenta passando dal 7,8% all’8,1%. ...