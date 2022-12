Soldi serie A | Renzi | “Lotito mi attacca? Ha conflitto interessi grande come una casa”

allaA . La mia Enews di ieri ha provocato molte polemiche sulla vicenda degli aiuti allaA. La mia posizione la conoscete: diamo queialle società sportive dei dilettanti e ...È tuttavia più probabile che il ricco fan dellaabbia dovuto scucire idi tasca sua, lottando con una concorrenza non indifferente e piuttosto agguerrita. A confermare che la casa ...Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato dell'emendamento proposto per la rateizzazione le tasse dei club di Serie A ...L’abitazione era stata messa in vendita dalla precedente proprietaria per una cifra superiore al milione di dollari ed è diventata negli anni una vera e propria attrazione della zona. Nell’anno del ...