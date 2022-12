OA Sport

...dei grandi eventi inseriti nei calendari della Federazione Internazionale Sci e. Santa ... molto dipenderà anche da quali saranno idelle rispettive federazioni per le gare ...Tra iAnnette Belfrond (Cse), Carole Agnelli (Club de Ski), Sophie Mathiou (Cs Carabineri)... Lorenzo Sommariva (Cse); bronzo a Sofia Belingheri (ex Aostaclub e Cse); Palma di ... Snowboard, i convocati dell'Italia per Winterberg. Roland Fischnaller guida gli azzurri Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La squadra azzurra di snowboard slopestyle è pronta a volare oltre oceano per affrontare le due tappe di Coppa del mondo tra Canada e Stati Uniti. Il programma prenderà il via dalla località canadese ...