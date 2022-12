Smart working verso la proroga per fragili e genitori under 14 | almeno fino al 31 marzo

A spingere verso la proroga del lavoro agile potrebbe essere l'aumento dei contagi da Covid. E' infatti allo studio del governo il procrastinamento della misura nei confronti di fragili e famiglie con ...La diffusione del fenomeno emerge anche dal fatto che durante le indagini il personale risultava, per la maggior parte del tempo, impiegato in regime dia causa dell'emergenza ...Allo studio del governo la nuova misura che potrebbe essere inserita nel prossimo Milleproroghe. Possibile l'allargamento anche al settore privato ...Lo smart working per i lavoratori e le lavoratrici fragili e per i genitori di minori con meno di 14 anni potrebbe essere prorogato: i contagi di Covid aumentano e questa misura potrebbe risultare ...