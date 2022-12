Smart working | il governo verso la proroga | ecco tutte le categorie escluse

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Ministero del Lavoro sta studiando una nuovadelloper i lavoratori fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni, anche a causa dell'aumento dei casi di Covid. Sarebbe così annullata la scadenza attualmente in vigore, fissata al 31 dicembre, che verrebbe spostata a marzo dell'anno prossimo. La misura, che potrebbe essere contenuta nel decreto milleproroghe, non interesserebbe soltanto il pubblico impiego ma anche le aziende del settore privato. Era stato il decreto Aiuti bis, varato la scorsa estate dal precedente, a ridefinire le regole del lavoro agile, consentito a tutti i lavoratori fragili e a quelli in possesso del riconoscimento di disabilità; e anche ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a patto che non sia presente nello stesso nucleo ...

... è chiaro che le persone non abbiano intenzione di tornare fissi in ufficio e siano anzi a favore die di lavori 100% remote. Ma da dove inizia un nomade digitale in erba Ebuyer ha ...Tra le richieste principali, i sistemi legati allo: "C'è in atto una grande rivoluzione, che passa attraverso il mettere in connessione le persone ma al contempo mantenere alti gli ...“È sbagliato partire dal presupposto che nella P.a. il lavoro agile non possa funzionare, serve una rivoluzione culturale ...Smart working: una nuova proroga è in arrivo per i lavoratori fragili e quelli con figli fino a 14 anni. Varrà per il pubblico e il privato.