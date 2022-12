Sister Act | le suore del musical ballano in piazza Duomo a Milano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella serata di ieri, 5 dicembre, ledelAct di Chiara Noschese, in cartellone al Teatro Nazionale difino al 8 gennaio, hanno offerto una coreografia di balli e gioia, in occasione dell’accensione di “Pina”, l’albero natalizio comunale. Analogamente a quanto fatto nel mese di ottobre, il gruppo di attrici ha prima invaso pacificamente la linea rossa della metropolitana, di fronte ai cittadini divertiti, per poi ritrovarsi la sera sul palco diin un’esibizione gioiosa e molto apprezzata dai presenti. Una ventata d’ottimismo in un periodo difficile per la città e il Paese, come sottolineato da Matteo Forte, direttore del Nazionale. Grande attesa per ‘Act il’ @RadioWebItalia ...

In piazza Duomo per l'occasione è stato montato un palco dove si è esibita La Rappresentante di Lista e il cast del musical, in scena al Teatro Nazionale fino al 7 gennaio. "Siamo felici - ...A calcare il palco subito dopo l'accensione delle luci, è stato il coro del musical, che ha intonato diversi allegri canti. Subito dopo la performance corale, si è esibita La ... Milano, le suore di 'Sister Act' ballano sotto l'albero di Natale in Piazza Duomo Le suore di Sister Act ballano sotto l'albero di Natale in Piazza Duomo in occasone della sua accensione. "Un binomio perfetto per regalare un po’ di leggerezza e spensieratezza in vista delle feste", ...Un abete di 25 metri addobbato con 700 palline natalizie fucsia e argento e decorato da 40mila luci led di colore bianco a basso consumo. (ANSA) ...