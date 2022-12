Simone Moro | “Non uso mai la parola “estremo” per raccontare storie di alpinismo “Estremo” è alzarsi la mattina alle 5 | convivere con la povertà o la malattia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022)e il quinto Ottomila invernale. Una prova che l’alpinista 55enne si prepara ad affrontare a 25 anni di distanza dalla spedizione sull’Annapurna dove i suoi compagni Anatolij Boukreev e Dimitri Sobolev persero la vita. Stavolta la metà è la vetta del Manaslu: “Con lucidità devo riconoscere che nei quattro tentativi precedenti, tre mesi per ognuno, quindi un anno della mia vita, sono riuscito ad arrivare solo a 6.200 metri, un tragitto che in genere compio in tre ore. Il Manaslu è considerato uno dei più facili in stagione propizia, questo spiega bene quanto cambino i giochi se si va d’inverno”, spiega l’alpinista al Corriere della Sera. Sono 22 le spedizioni fatte danon in periodo proprizio, quindi nella stagione fredda: “Nell’ottobre 1992 feci la mia prima sull’Everest, tra l’altro non andò bene perché mi sentii male. ...