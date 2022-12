Silvia Ravasco | l’agente della polizia penitenziaria caduta dal parcheggio del centro commerciale e la pista della criminalità

(Di martedì 6 dicembre 2022)diè morta ieri al policlinico di Tor Vergata. Era stata ricoverata dopo essere precipitata daldeldi Roma Est mentre era in sella al suo scooter. Secondo le prime informazioni, sembra che la donna sia scivolata, finendo contro le barriere poste a protezione dei parcheggi e precipitando dalla rampa. Lo scooter invece è rimasto bloccato nelall’ultimo piano ed è stato trovato riverso a terra. Un volo di 13 metri perdel corpo speciale. Ma non tutti pensano che sia stato un ‘incidente. C’è unainvestigativa, ...

