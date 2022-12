Signorini svela perché era assente al matrimonio di Francesca Cipriani e fa delle precisazioni

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alfonso, ospite di Casa Chi, hato per quale motivo non era presente aldi. Il gossip, infatti, ha malignato sulla sua assenza attribuendo un forfait dell’ultimo minuto.eraaldiIldella? Lì non avevo il gettone e non sono andato.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.