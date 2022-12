Shopping durante l’orario di lavoro | misure cautelari per 9 dipendenti del Parco dei Monti Lucretili

(Di martedì 6 dicembre 2022) In orario dic’era chi andava a fare, chi dal parrucchiere, chi tornava a casa e poi si ripresentava soltanto per timbrare l’uscita: novedell’Ente regionaleNaturale deisono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora dal gip del Tribunale di Tivoli dopo che le indagini della Procura condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio hanno accertato un diffuso fenomeno di assenteismo. Una pratica che gravava sulle spalle deiche invece si presentavano regolarmente a. Il divieto di dimora a Palombara Sabina, sede del, non consentirà agli indagati di reiterare le condotte. Secondo il gip “l’attività d’indagine, davvero capillare, ...

