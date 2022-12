Sesto giorno di preparazione per il Napoli al Winter Football Series by Regnum

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 6 dicembre 2022)diper ilad Antalya,gli azzurri hanno svolto un allenamento mattutino,come di consueto,vi riportiamo,il report ufficiale del club : Seduta mattutina per ilalby.La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio.Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazzione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu.