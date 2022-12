Servire i pasti alla Caritas | pulire aule e palestre | ecco alcune sanzioni alternative per gli studenti violenti proposte da Rusconi | “Così si educa al rispetto”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il presidente dell'ANP Roma Mariointerviene a proposito del dibattito in corso per quanto riguarda lealle sospensioni, riprendendo il tema tirato fuori dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dei lavori socialmente utili per gli. L'articolo .

Bologna 2000

Roberto Morgantini, delle Cucine Popolari, spiega che 'In questo momento così difficile siamo arrivati a600al giorno a persone che non possono permetterseli. A causa della complicata ...... non riesce ad arrivare a fine mese ed assicurare treal giorno alla propria famiglia. La ... questo Natale della rinascita, deveper far tornare il sorriso a chi non c'è la più. In ... A Bologna torna Bån Nadèl, con una raccolta di fondi a favore di “Cucine Popolari”