Sci alpino | Coppa Europa | Schieder e Molteni vicini al podio nel superG di Santa Caterina Vince lo svizzero Mettler

(Di martedì 6 dicembre 2022) LoJosuasi è imposto neldi. Per l’elvetico si tratta del secondo successo stagione, dopo quello ottenuto nel gigante di Zinal. Una vittoria arrivata per soli tre centesimi sull’austriaco Andreas Ploier, secondo al traguardo davanti al connazionale Stefan Rieser, terzo a 38 centesimi dal vincitore. Sfiorano ilgli azzurri Florian(+0.48) e Nicolò(+0.53), rispettivamente al quarto e quinto posto. Un risultato sicuramente positivo ed importante in particolare per, che sta cercando di ritrovare la miglior forma dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio. Sesto loUrs Kryenbuehl ...

OA Sport

