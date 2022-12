Schneider Electric | SE Ventures annuncia il Fondo II da 500 milioni di euro per accelerare start-up tecnologiche in campo climatico e industriale

Data Manager Online

L'iniziativa sostenuta da, leader mondiale nella digitalizzazione dell'automazione industriale e della gestione dell'energia, si aggiunge al Fondo I lanciato nel 2018 e porta il ...L'azienda sta collaborando conper raccogliere dati dai fornitori di servizi pubblici e aggregarli in una dashboard . 'Utilizzando questi dati, possiamo trovare opportunità per ... Da Schneider Electric 500 milioni di euro per le start up del climate tech e dell'industria con il Fondo II di SE Ventures (Stezzano (BG), 6 dicembre 2022 ) - Con questa mossa, SE Ventures raggiunge il miliardo di euro e diventa una delle maggiori piattaforme di venture capital focalizzate sull’elettrificazione, la digita ...Con il supporto di Schneider Electric, SE Ventures presenta l’agevolazione rivolta a startup tecnologiche de campo climatico e industriale.