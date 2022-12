Scherma | Cdm | 72 azzurri convocati per le gare di sciabola | spada e fioretto

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Tutto pronto per un ricco weekend di Coppa del Mondo di, con atleti di tutte e sei le armi per un totale di 72in azione sulle pedane internazionali. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre laandrà in scena a Orleans e laa Vancouver, mentre ilsarà diviso con gli uomini a Tokyo e le donne che debutteranno a Belgrado. Ad aprire il programma sarà il Grand Prix FIE dia Orleans, dove giovedì si partirà con la giornata preliminare della prova individuale maschile: per l'Italia il commissario tecnico Nicola Zanotti ha deciso di convocare Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre, che saranno in gara con ...

Tiscali

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, infatti, in quattro sedi di gare diverse, saranno protagoniste tutte le specialità della: la sciabola andrà in scena a Orleans, la spada a Vancouver, ...Salerno . La squadra di sciabola femminile mette nel mirino il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Dall'8 al 10 dicembre si vola ad Orleans in terra francese per disputare il Grand Prix. Il ... Scherma: Cdm. 72 azzurri impegnati sulle pedane internazionali Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Tutto pronto per un ricco weekend di Coppa del Mondo di scherma, con atleti di tutte e sei le armi per un totale di 72 azzurri in azione sulle pedane internazionali. Da ...Venerdì 9 sono in programma le fasi preliminari mentre sabato 10 sarà la volta del tabellone principale. Domenica 11, infine, si chiuderà con la gara a squadre. Il quartetto italiano sarà composto da ...