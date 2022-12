Sanremo 2023 | le reazioni degli esclusi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Marcella Bella dopo l'one Con l’annuncio dei 22 big in gara al Festival di, diversi nomi della musica italiana hanno appreso di essere statidalla gara dal direttore artistico Amadeus. C’è chi ha scelto di reagire in silenzio e chi invece non ha mancato di far trapelare il suo stato d’animo. Tra i primi a commentare l’one i Jalisse, il duo formato dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian che non ha accesso al Festival dal 1997, anno in cui ha trionfato con il brano Fiumi di Parole. Attraverso Instagram, i cantanti hanno mostrato un atteggiamento conciliante: “26 no, ma non ci fermiamo (…) In bocca al lupo al ricco e variegato cast die buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!“. Un no ...