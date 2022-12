Sanità | ' Invisibili' | campagna Ordini medici contro indifferenza politica

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "Per lasono". È la denuncia avanzata dalla nuovalanciata oggi dalla Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), attraverso affissioni e con uno spot che verrà diffuso sui social media e proiettato nelle sale cinematografiche. Il video mostra un medico bardato con tuta e dispositivi di protezione anti-Covid, che lentamente si spoglia. A mano a mano che gli indumenti cadono sul pavimento, la figura scompare; e ci rendiamo conto che il medico è 'invisibile', come il protagonista del romanzo di H.G. Wells. Si tratta di unadi grande impatto - riferisce Fnomceo - che punta sulla metafora dell'tà per sottolineare i molti problemi del Servizio sanitario ...

