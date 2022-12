Sangiuliano | “Le opere d’arte sono da difendere come l’ambiente Arginiamo gli attivisti green”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “La nozione di ambiente non comprende soltanto i laghi e i fiumi ma anche tutto quello che è stato prodotto in secoli di storia.un dipinto oppure una torre. Un patrimonio che va tutelato e tramandato”. Parola di Gennaro, ministro della Cultura, , nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Lumsa. L’83esimo di attività dell’Ateneo.: il movimento ambientalista sta esagerando Rispondendo a una studentessa in Marketing e Comunicazione digitale, il ministro ha sottolineato il rischio degli eccessi del movimento ambientalista. Che “nel farsi promotore di un’ideologia sta mettendo in atto strategia volte ad intaccare il patrimonio culturale delle varie nazioni.anche della nostra”. Comportamenti gravi, che vanno arginati dice ...

Lo ha detto il ministro dei Cultura Gennaro, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università Lumsa, l'83esimo di attività dell'Ateneo. Il capo della Protezione civile: dobbiamo quindi potenziare la prevenzione strutturale migliorando... "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". Il cinico realismo del Tancredi di Tomasi di Lampedusa è – tanto, appunto, per cambiare – il motto perfetto per l'avvicendamento alla g ...Il nuovissimo (da due mesi) ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è trovato a condividere questo ... per la presentazione di opere trasmesse digitalmente di artisti rimasti in patria e spesso ...