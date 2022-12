‘San Pio’ | nuovi posti letto per la terapia sub-intensiva | le parole di Morgante

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ospedale San Pio di Benevento allarga la rete deiinsub –attuando quanto previsto dal Decreto Ministeriale Arcuri,che prevede la realizzazione di interventi di ridefinizione e ampliamento degli spazi dedicati negli ospedali. Il 12 dicembre partiranno i lavori per la realizzazione di 6di medicina d’urgenzasub –da ubicare nel “Padiglione Moscati” e 12disub-pneumologica da allocare nel “Padiglione Santa Teresa”. Contestualmente si andranno a ripristinare 10di pneumologia ordinaria e a rimodulare i...

... Ipsia Acli Odv e CircoloRocco dei Ronchi per raccogliere fondi a sostegno della Estrela do Mar il centro di di formazione aperto in Mozambico dai ciglianesi sonBono e Caterina Fassio. Don ...L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papaIX l'8 Dicembre 1854 con la ... È invece molto più diffusa la tradizione di Santa Claus , ovveroNicola, che si festeggia il 6 ...