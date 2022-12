San Donato | il nuovo corso delle Farmacie comunali affidato a Marco Zampieri | guiderà il CDA insieme a Giuseppe Billè e Michela Parlato

Gruppo San Donato

I furgoni con le sei guardie giurate a bordo stavano percorrendo la strada provinciale che da Copertino conduce adi Lecce, quando un camion ne spinse improvvisamente uno contro il guard - ...Importante donazione anche da parte di Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli, che ha... direttore clinica malattie infettive ospedale PoliclinicoMartino di Genova , ad Achille Ventura, ... Retinite pigmentosa: sintomi e cura Il sindaco Squeri ha affidato la guida della Azienda comunale alle mani esperte di uno storico medico cittadino che in passato ha ricoperto anche la delega assessorile ai Servizi Sociali ed è stato Co ...A nche quest’anno i bambini delle scuole d’infanzia “Woytila”, “Mameli”, “Socciarelli”, “Pierluigi” di Palestrina riceveranno in omaggio un libro intitolato “Palestrina e Castel San Pietro Romano da c ...