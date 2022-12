Saman | salta l’udienza per il padre in Pakistan Indagine bis in Italia | un parente | “Shabbar è pazzo”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Niente udienza perAbbas: il giudice che si occupa del caso a Islamabad è in congedo. Ildiresta in carcere in virtù di un procedimento a suo carico, che inè in calendario per lui e lo zio e i cugini della ragazza scomparsa, nel febbraio 2023. Mentre in, dopo l’arresto del mese scorso – che ha stanatoda una lunga latitanza nella provincia del Punjab, al riparo dalla detenzione e dalla giustizia – il procedimento stenta ancora a decollare. Con la prossima udienza fissata per il 15 dicembre.inper ilLa latitanza prosegue invece, ancora, per la moglie dell’uomo: Nazia Shaheen. La madre della ...